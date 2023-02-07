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1 час назад

Расстыковку корабля «Прогресс» показали на видео

Lenta.ruиещё 2

Расстыковку и отдаление грузового корабля «Прогресс МС-20» от Международной космической станции (МКС) показали на видео. Специальный корреспондент ТАСС, космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин продемонстрировал, как экипаж станции контролирует процесс.

Расстыковку корабля «Прогресс» показали на видео
Фото: РоскосмосРоскосмос

На записи видно, что космонавты ведут наблюдение при помощи двух мониторов, которые демонстрируют изображение с разных камер. Одна из них позволяет видеть стыковочный узел МКС и станцию в целом, а вторая — корабль «Прогресс МС-20».

Корабль, на борту которого находятся «мусор» и отработавшее оборудование, покинул станцию утром 7 февраля. Пока «Прогресс МС-20» был пристыкован к МКС, он четыре раза уводил станцию от столкновения с космическим мусором.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что на Байконур отправили две ракеты-носителя «Союз-2.1а». Одна из ракет в мае выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-23».

В январе стало известно, что орбиту МКС подняли, чтобы создать баллистические условия для отстыковки пилотируемого корабля «Союз МС-22» и запуска «Союза МС-23». Маневр выполнили при помощи двигателей корабля «Прогресс МС-20».

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Роскосмос,
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