Расстыковку корабля «Прогресс» показали на видео

Расстыковку и отдаление грузового корабля «Прогресс МС-20» от Международной космической станции (МКС) показали на видео. Специальный корреспондент ТАСС, космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин продемонстрировал, как экипаж станции контролирует процесс.

Фото: Роскосмос Роскосмос

На записи видно, что космонавты ведут наблюдение при помощи двух мониторов, которые демонстрируют изображение с разных камер. Одна из них позволяет видеть стыковочный узел МКС и станцию в целом, а вторая — корабль «Прогресс МС-20».

Корабль, на борту которого находятся «мусор» и отработавшее оборудование, покинул станцию утром 7 февраля. Пока «Прогресс МС-20» был пристыкован к МКС, он четыре раза уводил станцию от столкновения с космическим мусором.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что на Байконур отправили две ракеты-носителя «Союз-2.1а». Одна из ракет в мае выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-23».