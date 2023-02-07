Baidu запустит аналог ChatGPT

Китайская интернет-компания Baidu запустит чат-бот с искусственным интеллектом под названием ERNIE Bot после завершения его тестирования в марте. Об этом сообщило во вторник агентство Xinhua .

ChatGPT был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание. В то же время разработка OpenAI подверглась критике после того, как чат-бот использовали студенты в разных странах мира для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.