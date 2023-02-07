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1 час назад

СМИ: Baidu запустит аналог ChatGPT в марте

ТАСС

Китайская интернет-компания Baidu запустит чат-бот с искусственным интеллектом под названием ERNIE Bot после завершения его тестирования в марте. Об этом сообщило во вторник агентство Xinhua.

Baidu запустит аналог ChatGPT
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, китайский чат-бот будет работать аналогично ChatGPT американской компании OpenAI. ERNIE Bot способен генерировать логически связанные тексты, подобные человеческой речи. В настоящее время чат-бот Baidu находится на завершающей стадии подготовки.

После анонса запуска чат-бота котировки акций Baidu к концу торговой сессии на Гонконгской фондовой бирже выросли на 15,33%.

ChatGPT был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание. В то же время разработка OpenAI подверглась критике после того, как чат-бот использовали студенты в разных странах мира для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.

Наука и техника,Baidu,
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