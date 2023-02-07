В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
41 минуту назад

Эксперт развеял мифы о вреде излучений от Wi-Fi-роутеров

Москва24

Вокруг Wi-Fi-роутеров существует много мифов о вредоносности их излучений, однако они не соответствуют действительности. Таким мнением поделился глава направления Wi-Fi телеком-провайдера "Дом.ру" Вячеслав Бурхайло.

Эксперт развеял мифы о вреде излучений от Wi-Fi-роутеров
Фото: UnsplashUnsplash

"Вопрос очень много раз задавался и изучался различными институтами, в том числе под эгидой ВОЗ. Все опыты и эксперименты, которые проводились в мире на эту тему, показали, что влияния на клетки живого организма излучение домашних Wi-Fi-роутеров не оказывает", – поделился Бурхайло в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что уровень излучения у роутеров, представленных в РФ, не превышает необходимых показателей. Эксперт подчеркнул, что устройства сертифицированы Государственной комиссией по радиочастотам. Организация установила ограничение на мощность излучения домашнего Wi-Fi-оборудования: оно составляет 100 мегаватт для диапазона 2,4 гигагерц и 200 мегаватт для диапазона 5 гигагерц.

Существуют более мощные устройства, однако на территории России они запрещены, заявил Бурхайло. Кроме того, роутеры нового производства могут сами уменьшать силу своих передатчиков для экономии электричества и снижения излучения.

Бурхайло рекомендовал расположить устройство в центральной части квартиры, лучше всего в коридоре или межкомнатных пространствах. Так роутер сможет оптимально снабжать сетью всех жильцов. Установить его лучше всего по середине стены, а не на потолке или полу. Это связано с тем, что сеть начнет отражать сигналы.

Ранее IT-специалист Андрей Чазов поделился положительными и негативными различиями между российским и европейским интернетом. Так, в государствах Европы провайдеры обязывают клиентов пользоваться своими услугами месяцами и годами. Они угрожают якобы необходимостью выплатить неустойку.

Наука и техника,Андрей Чазов,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители