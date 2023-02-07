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34 минуты назад

Игровой OLED-монитор Samsung Odyssey OLED G8 оценён в $1499

MobiDevices

Samsung впервые анонсировала Odyssey OLED G8 на выставке IFA 2022 в августе, и это первый из игровых мониторов компании, оснащённый OLED-дисплеем с квантовыми точками. Его можно приобрести на сайте Samsung и в некоторых розничных магазинах электроники в США. Стоимость Samsung Odyssey OLED G8 составляет $1499.

Игровой OLED-монитор Samsung Odyssey OLED G8 оценён в $1499
Фото: mobidevices.commobidevices.com

Samsung Odyssey OLED G8 обладает 34-дюймовым QD-OLED дисплеем с разрешением 3440×1440 пикселей и частотой обновления до 175 Гц. Кривизна монитора достигает 1800R. Время отклика составляет 0,1 миллисекунды. Также поддерживается технология True Black 400, которая обеспечивает максимальную яркость до 400 нит и возможность отображения HDR-контента.

Монитор дополнительно улучшен AMD FreeSync Premium для плавного игрового процесса. Кроме того, есть порты micro HDMI 2.1, mini Display 1.4 и USB-C. Помимо впечатляющих характеристик, Odyssey OLED G8 также предоставляет доступ к Samsung Gaming Hub – порталу, через который пользователи могут получить доступ к облачным игровым сервисам, таким как NVIDIA GeForce Now и Xbox Game Pass.

Игровой центр Samsung, доступ к которому осуществляется непосредственно через монитор, позволяет играть в игры без подключения консоли или ПК. Его также можно использовать для просмотра потоковых сервисов, таких как Netflix и YouTube TV.

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