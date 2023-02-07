В недрах Земли нашли скрытый слой расплавленной породы

Ученые из Техасского университета в Остине провели исследование, посвященное строению глубоких недр Земли. Результаты показали, что под поверхностью нашей планеты расположен обширный слой расплавленной породы. Это открытие позволит лучше понять механизм движения тектонических плит, сообщает Nature Geoscience.

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Расплавленный слой залегает на глубине 100 миль (160 км) и является частью астеносферы – области в верхней мантии Земли. Астеносфера образует сравнительно мягкую границу, которая позволяет тектоническим плитам перемещаться по мантии.

Авторы исследования проанализировали сейсмические изображения недр Земли, поступившие со станций в разных странах мира. Они создали глобальную карту астеносферы и заключили, что расплавленный слой простирается примерно под половиной земного шара.

Причиной появления потоков полурасплавленной породы могут быть постоянные колебания температуры и давления в недрах планеты. Исследование также показало, что расплавленные породы возникают не только в верхней части астеносферы, но и на ее дне. Вероятно, они формируются вследствие дегидратационного плавления – это явление происходит, когда породы недостаточно насыщена водой.

Ученые подчеркнули, что знание свойств астеносферы имеет фундаментальное значение для понимания тектоники плит. Однако результаты этого исследования не совпали с теоретическими расчетами – наличие расплава, вопреки ожиданиям, не оказало глобального влияния на движение плит.

«Мы обнаружили, что даже там, где доля расплава довольно высока, его влияние на мантийный поток очень незначительно», – отметили авторы.

Ученые отметили, что новые данные следует учитывать в новых моделях. иллюстрирующих тектонические процессы.