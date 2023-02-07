Apple исполнила предписание ФАС по делу с "Лабораторией Касперского"

Корпорация Apple исполнила предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по делу о злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений, по заявлению от "Лаборатории Касперского". Об этом говорится в сообщении службы, опубликованном в Telegram-канале.