Apple исполнила предписание ФАС по делу с "Лабораторией Касперского"

Корпорация Apple исполнила предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по делу о злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений, по заявлению от "Лаборатории Касперского". Об этом говорится в сообщении службы, опубликованном в Telegram-канале.
"Apple приняла допсоглашение к DPLA (лицензионное соглашение с разработчиками - прим. ТАСС). Документ исключает применение пункта о недопуске приложений для российских разработчиков. Изменения действуют с 21 октября 2022 года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в очередной версии iOS 15 компания добавила в операционную систему интерфейс прикладного программирования в отношении приложений родительского контроля.