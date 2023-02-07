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54 минуты назад

Apple исполнила предписание ФАС по делу с "Лабораторией Касперского"

ТАССиещё 1

Корпорация Apple исполнила предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по делу о злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений, по заявлению от "Лаборатории Касперского". Об этом говорится в сообщении службы, опубликованном в Telegram-канале.

Apple исполнила предписание ФАС по делу с «Лабораторией Касперского»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Apple приняла допсоглашение к DPLA (лицензионное соглашение с разработчиками - прим. ТАСС). Документ исключает применение пункта о недопуске приложений для российских разработчиков. Изменения действуют с 21 октября 2022 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в очередной версии iOS 15 компания добавила в операционную систему интерфейс прикладного программирования в отношении приложений родительского контроля.

Наука и техника,ФАС России,Лаборатория Касперского,Apple,
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