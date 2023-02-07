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25 минут назад

Робот-саранча получил чувствительное обоняние

Lenta.ru

Израильским ученым удалось создать робота, оснащенного биологическим датчиком. Об этом сообщает Reuters.

Робот-саранча получил чувствительное обоняние
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистов, у них получилось сделать робота с интегрированным биологическим датчиком — усиками саранчи. Он отличается чувствительным обонянием и может быть использован при диагностике заболеваний или для обнаружения опасных веществ.

Специалисты Тель-Авивского университета (Израиль) отметили, что благодаря своим усикам саранча имеет острое обоняние. Ученые установили их между двумя электродами, которые производят уникальный электрический сигнал в качестве реакции на запах. Информация отправляется на компьютер, где обрабатывается с помощью машинного обучения.

«В конечном счете мы пытались создать робота с обонянием, который сможет различать запахи и определять их местонахождение в пространстве», — отметила один из авторов изобретения Нета Швил.

По словам ее коллеги Бена Моаза, подобные биогибридные роботы могут диагностировать заболевания и применяться в медицине или быть использованы в полиции в качестве устройств, анализирующих взрывчатые вещества. «Мы впечатлены открывшимися возможностями», — подчеркнул Моаз.

В марте 2022 года специалисты Университета Фрайбурга (Германия) рассказали, что научились синтезировать мышцы из натурального белка, способные автономно сокращаться. Новая технология может быть применена в реконструктивной медицине, протезировании, фармацевтике или мягкой робототехнике.

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