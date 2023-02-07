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49 минут назад

Наконец-то: Samsung Galaxy S23 получил такие же плавные анимации, как и iPhone

Ferra.ru

С анонса линейки Galaxy S23 прошло не так много времени, а в Сети уже начали появляться интересные подробности о моделях серии.

Samsung Galaxy S23 приблизился к iPhone по плавности анимаций
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, например, энтузиасты, сумевшие получить доступ к базовому Galaxy S23, отмечают, что смартфон наконец-то стал таким же плавным с точки зрения анимаций, как и iPhone 14 Pro Max от Apple.

По мнению экспертов, этого удалось достичь не столько мощностью телефона, сколько качественным улучшением фирменной оболочки One UI 5.1.

Напомним, что ранее стало известно, что новые флагманы Samsung всё же слабее с точки зрения производительности, чем топовые смартфоны Apple. Это показали результаты сразу нескольких популярных бенчмарков, таких как AnTuTu и Geekbench.

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