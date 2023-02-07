Samsung Galaxy S23 приблизился к iPhone по плавности анимаций

С анонса линейки Galaxy S23 прошло не так много времени, а в Сети уже начали появляться интересные подробности о моделях серии.

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Так, например, энтузиасты, сумевшие получить доступ к базовому Galaxy S23, отмечают, что смартфон наконец-то стал таким же плавным с точки зрения анимаций, как и iPhone 14 Pro Max от Apple.

По мнению экспертов, этого удалось достичь не столько мощностью телефона, сколько качественным улучшением фирменной оболочки One UI 5.1.