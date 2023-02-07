На разработчиков «рисующей» нейросети Stable Diffusion подали в суд

Владельцы фотобанка Getty Images подали в суд на компанию Stability AI, разработчиков известной соцсети Stable Diffusion, которая генерирует изображения по запросам пользователей. Об этом сообщает издание The Verge.

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Getty Images обвиняет Stability AI в «наглом нарушении прав интеллектуальной собственности в ошеломляющих масштабах». Утверждается, что Stability AI без разрешения скопировала из фотобанка более 12 млн изображений, которые после использовались для обучения Stable Diffusion.

«Мы можем подтвердить, что в пятницу Getty Images подала жалобу на Stability AI в Окружной суд США в штате Делавэр», – сообщил вице-президент по коммуникациям Getty Images Энн Фланаган журналистам The Verge.

Фланаган также отметила, что ее работодатель подал аналогичный иск в Высокий суд Лондона.