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40 минут назад

На разработчиков «рисующей» нейросети Stable Diffusion подали в суд

Газета.Ru

Владельцы фотобанка Getty Images подали в суд на компанию Stability AI, разработчиков известной соцсети Stable Diffusion, которая генерирует изображения по запросам пользователей. Об этом сообщает издание The Verge.

На разработчиков «рисующей» нейросети Stable Diffusion подали в суд
Фото: Газета.ruГазета.ru

Getty Images обвиняет Stability AI в «наглом нарушении прав интеллектуальной собственности в ошеломляющих масштабах». Утверждается, что Stability AI без разрешения скопировала из фотобанка более 12 млн изображений, которые после использовались для обучения Stable Diffusion.

«Мы можем подтвердить, что в пятницу Getty Images подала жалобу на Stability AI в Окружной суд США в штате Делавэр», – сообщил вице-президент по коммуникациям Getty Images Энн Фланаган журналистам The Verge.

Фланаган также отметила, что ее работодатель подал аналогичный иск в Высокий суд Лондона.

Опрошенные изданием The Verge юристы считают, что предсказать решение суда в данном случае очень сложно. Однако они отметили, что иск Getty Images технически составлен более полно и аргументировано, чем аналогичные иски, которые против разработчиков нейросетей ранее подавали художники. Специалисты в сфере права не ждут быстрого разрешения дела Getty Images и Stability AI.

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