«Джеймс Уэбб» открыл крошечный астероид между Марсом и Юпитером

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» выявил в поясе астероидов ранее неизвестный крошечный астероид. Его размер составляет от 100 до 200 метров в поперечнике, сообщает Astronomy & Astrophysics.

Фото: Mir24.tv Mir24.tv

Астероид назвали самым маленьким объектом из всех, найденных «Джеймсом Уэббом». Интересно, что изначально ученые планировали провести наблюдения за другим объектом – астероидом (10920) 1998 BC1, достигающим 15,7 км в диаметре.

Для исследований применили прибор среднего инфракрасного диапазона (MIRI). Однако результаты оказались неудовлетворительными – телескоп не удалось правильно настроить, из-за чего изображения вышли слишком яркими и размытыми.

Однако на некоторых снимках ученые заметили слабый объект, который двигался относительно как (10920) 1998 BC1, так и фоновых источников света. Команда провела тщательный анализ и обнаружила, что объект, вероятно, является другим, ранее неизвестным астероидом гораздо меньшего размера.

К настоящему времени ученые идентифицировали 60 тысяч астероидов Главного пояса, но на самом деле он может содержать миллионы объектов. Их анализ позволит лучше понять, как астероиды распределяются в поясе по размерам и частоте.

«Невероятная чувствительность Уэбба позволила увидеть этот примерно 100-метровый объект на расстоянии более 100 миллионов километров», – подчеркнули астрономы.