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15 минут назад

Google анонсировала своего чат-бота для конкуренции с ChatGPT

Ferra.ru

Последние пару месяцев Сеть не перестаёт обсуждать новейшего чат-бота от OpenAI — ChatGPT.

Google анонсировала своего чат-бота для конкуренции с ChatGPT
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Лавры любимчика публики явно не дают покоя Google. Компания практически сразу после релиза ИИ объявила о скором запуске своего аналога. И вот, наконец-то, стало известно, как он будет называться.

Новый разговорный сервис от Google получит достаточно странное название — Bard. В его основе лежит языковая модель для диалоговых приложений LaMDA. Основной целью Bard называется «обеспечение сочетания знаний о мире с мощью и интеллектом больших языковых моделей Google».

Сообщается, что первоначально сервис будет доступен лишь узкому кругу доверенных тестеров. Но уже в ближайшие недели проект планируют сделать более доступным для широкой публики.

Наука и техника,Google,
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