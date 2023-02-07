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1 час назад

В Китае представили робота-ящерицу для изучения поверхности Марса

runews24.ruиещё 1

Инженеры Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики, вдохновившись строением тела ящерицы, изобрели и представили четвероногого ползучего робота для исследования поверхности Марса. Об этом пишет журнал Biomimetics.

В Китае представили робота-ящерицу для изучения Марса
Фото: BiomimeticsBiomimetics

Новый робот обладает гибким позвоночником, который позволяет устройству во время передвижения совершать раскачивающие движения. Помимо этого, чтобы аппарат мог преодолевать труднопроходимые участки, каждую его конечность снабдили двумя шарнирами, шестерёнкой и четырьмя гибкими «пальцами» с когтями.

Робота таким образом заставили двигаться как ящериц и цепляться за камни и почву. Он может эффективно перемещаться и по мягкому грунту, и лазить по скалам и каменистым участкам. Этот аппарат также способен распрямляться и при этом не терять равновесие. Каждое движение робота-ящерицы инженеры рассчитали автоматически.

В ходе тестирования новый робот показал хорошие результаты. Учёным перед отправкой на Марс предстоит доработать его. Пока робот не имеет защиты от частиц пыли и почвы.

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