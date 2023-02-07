В Китае представили робота-ящерицу для изучения Марса

Инженеры Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики, вдохновившись строением тела ящерицы, изобрели и представили четвероногого ползучего робота для исследования поверхности Марса. Об этом пишет журнал Biomimetics.

Фото: Biomimetics Biomimetics

Новый робот обладает гибким позвоночником, который позволяет устройству во время передвижения совершать раскачивающие движения. Помимо этого, чтобы аппарат мог преодолевать труднопроходимые участки, каждую его конечность снабдили двумя шарнирами, шестерёнкой и четырьмя гибкими «пальцами» с когтями.

Робота таким образом заставили двигаться как ящериц и цепляться за камни и почву. Он может эффективно перемещаться и по мягкому грунту, и лазить по скалам и каменистым участкам. Этот аппарат также способен распрямляться и при этом не терять равновесие. Каждое движение робота-ящерицы инженеры рассчитали автоматически.