Ученые сообщили о риске заражении людей птичьим гриппом

Ученые утверждают, что, несмотря на недавнее обнаружение птичьего гриппа у млекопитающих, включая лисиц, выдр, норок, тюленей и медведей гризли, вирус должен значительно мутировать, чтобы риск его распространения среди людей стал значительным. Об этом сообщается на сайте в Phys.org.

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Обнаружение вируса птичьего гриппа у млекопитающих означает, что он приобрел мутации, позволяющие ему реплицироваться в клетках новых видов животных. До сих пор вирус редко передавался млекопитающим, и известно лишь несколько случаев инфицирования людей. Однако с конца 2021 года в Европе была зафиксирована крупнейшая панзоотия — глобальная эпидемия инфекции среди животных, — которая привела к гибели десятков тысяч диких птиц.

По словам специалистов, вспышка, которая продолжается до сих пор, может быть вызвана новым штаммом H5N1, который очень эффективно распространяется среди перелетных птиц. Инфицирование вирусом млекопитающих объясняется тем, что животные съели зараженных птиц, а случаи передачи птичьего гриппа среди млекопитающих пока не подтверждены.