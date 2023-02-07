Названы самые легкие для взлома пароли российских пользователей

Самыми уязвимыми паролями для взлома являются даты, номера телефонов и имя с фамилией. Чтобы не потерять доступ ко всем сервисам сразу, эксперт советует для каждого придумать индивидуальный защитный код, пишет РИА «Новости».

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Глава РИЦ SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал, что легче всего хакерам подобрать пароли в виде даты рождения, фамилий, имен и номеров телефона. Сложности для их взлома не добавит и то, что они могут быть написаны латинскими символами.

Специалист по интернет-безопасности предостерег от использования в качестве пароля последовательность цифр или букв, так как современные системы взлома легко справятся с их подбором. Также он посоветовал менять установленные по умолчанию пароли.

По мнению Дениса Кувикова, использовать один и тот же пароль на разных сервисах – опасно, так как взломщики, достав один пароль, попробуют ввести его и в других аккаунтах жертвы.