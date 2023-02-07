Названы самые легкие для взлома пароли российских пользователей

Самыми уязвимыми паролями для взлома являются даты, номера телефонов и имя с фамилией. Чтобы не потерять доступ ко всем сервисам сразу, эксперт советует для каждого придумать индивидуальный защитный код, пишет РИА «Новости».
Глава РИЦ SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал, что легче всего хакерам подобрать пароли в виде даты рождения, фамилий, имен и номеров телефона. Сложности для их взлома не добавит и то, что они могут быть написаны латинскими символами.
Специалист по интернет-безопасности предостерег от использования в качестве пароля последовательность цифр или букв, так как современные системы взлома легко справятся с их подбором. Также он посоветовал менять установленные по умолчанию пароли.
По мнению Дениса Кувикова, использовать один и тот же пароль на разных сервисах – опасно, так как взломщики, достав один пароль, попробуют ввести его и в других аккаунтах жертвы.
Ранее Кувиков предупреждал, что самыми уязвимыми для злоумышленников являются пароли, в которых указаны простые слова, такие как password или qwerty. При этом в 2022 году самым популярным паролем стало слово password.