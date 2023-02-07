В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
33 минуты назад

Эксперт перечислил самые легкие для взлома пароли российских пользователей

Мир24

Самыми уязвимыми паролями для взлома являются даты, номера телефонов и имя с фамилией. Чтобы не потерять доступ ко всем сервисам сразу, эксперт советует для каждого придумать индивидуальный защитный код, пишет РИА «Новости».

Названы самые легкие для взлома пароли российских пользователей
Фото: Мир 24Мир 24

Глава РИЦ SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал, что легче всего хакерам подобрать пароли в виде даты рождения, фамилий, имен и номеров телефона. Сложности для их взлома не добавит и то, что они могут быть написаны латинскими символами.

Специалист по интернет-безопасности предостерег от использования в качестве пароля последовательность цифр или букв, так как современные системы взлома легко справятся с их подбором. Также он посоветовал менять установленные по умолчанию пароли.

По мнению Дениса Кувикова, использовать один и тот же пароль на разных сервисах – опасно, так как взломщики, достав один пароль, попробуют ввести его и в других аккаунтах жертвы.

Ранее Кувиков предупреждал, что самыми уязвимыми для злоумышленников являются пароли, в которых указаны простые слова, такие как password или qwerty. При этом в 2022 году самым популярным паролем стало слово password.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители