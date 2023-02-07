Найден древнейший в Америке костяной наконечник копья

Ученые идентифицировали самое древнее костяное оружие, найденное на территории обеих Америк. Это наконечник копья возрастом 13 900 лет, сообщает Science Advances.

Фото: Mir24.tv Mir24.tv

Фрагменты наконечника застряли в реберной кости мастодонта, которая была обнаружена при раскопках в штате Вашингтон еще в 1970-х годах. Ученые смогли проанализировать все детали и воссоздать его первоначальную форму с помощью компьютерной томографии и 3D-программного обеспечения.

Авторы исследования подчеркнули, что этот наконечник на 900 лет старше других известных артефактов подобного рода. Так, наконечники архаичной культуры Кловис датируются временем 13 050 – 12 750 лет назад.

«Это показывает, что первые американцы изготавливали и использовали костяное оружие и, вероятно, другие типы костяных орудий», – отметил руководитель исследования, профессор антропологии доктор Майкл Уотерс.

Древние охотники старались с помощью копий попасть в легкие мастодонтов. Но в этом случае человек промахнулся и попал в ребро. Наконечник застрял и благодаря этому смог сохраниться в относительно неповрежденном виде до наших дней.

О племенах, которые жили в Америке почти 14 тысяч лет назад, практически ничего не известно. Ученые полагают, что они прибыли в Новый Свет на лодках, двигаясь вдоль северной части Тихого океана на юг. Исследователи рассчитывают получить больше сведений в ходе дальнейших раскопок.