Землетрясение в Турции может спровоцировать подземные толчки в ряде регионов, включая Кавказ. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института Космических исследований РАН Сергей Пулинец.

Он напомнил, что после подобных крупных землетрясений наблюдается серия афтершоков - земной коре нужно изменить конфигурацию и вновь достичь устойчивого состояния.

«Это характеризуется серией дополнительных толчков, они все будут меньше... Идет процесс затухания. Поскольку это большая была магнитуда, то это будет длиться еще неделю-две», - отметил собеседник.

Пулинец уточнил, что магнитуда эти подземных толчков будет снижаться постепенно: накануне в Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, затем будет 4 и так далее.

Помимо этого, считает ученый, новые землетрясения могут возникать в других регионах, если там уже существовало некое «напряжение».

«Возможно инициирование уже не таких крупных землетрясений в соседствующих регионах: Кавказ, Азербайджан, Казахстан», - добавил Пулинец.