Эксперт назвал возможные причины землетрясения в Турции

Сильное землетрясение в Турции могло произойти из-за трагического совпадения нескольких природных факторов, рассказал в статье для «Комсомольской правды» обозреватель Владимир Лаговский.

Отмечается, что в понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло сильнейшее с 1939 года землетрясение. Сила толчков доходила до 7,8 баллов, эпицентр располагался на глубине 11 км, на Восточно-Анатолийском разломе.

Лаговский пояснил, что накануне наблюдалась «Микролуна». Так астрономы называют спутник Земли, когда он отдаляется от нашей планеты на максимальное расстояние. Эксперт уточнил, что 5 февраля Луна находилась на расстоянии 405830 километров от Земли.

По его словам, разнообразные проблемы грозят нашей планете обычно в те дни, когда в небе сияет Суперлуна (спутник находится максимально близко к нашей планете). Она при приближении воздействует на процессы, происходящие в земной коре, усиливает процессы деформации и напряжения.

Вместе с тем, сильное отдаление Луны также может доставить значительные неприятности, предположил Лаговский. При движении спутника возникают приливы и отливы и воздушной среде (в так называемом «плазменном океане»), уточнил он.

На фоне этого возникают возмущения в электромагнитном поле, защита периодически слабеет. Следовательно, опаснее становятся солнечные вспышки, в том числе, и для недр, подчеркнул обозреватель.