Почему может загореться компьютер и как предотвратить пожар

Звучит глупо, но возгорание компьютера — не такая редкость, как можно подумать. Будучи комплексными машинами, ПК могут потерпеть самые разные критические неполадки, и некоторые из них способны привести к пожару. Портал howtogeek.com рассказывает, от чего может загореться компьютер и что с этим делать.

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Из-за чего может загореться компьютер

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Современные компьютеры потребляют огромные объемы электроэнергии, и если система энергообеспечения перестает работать, как надо, то перегрев может легко сжечь машину. ПК нуждаются в правильной вентиляции: иначе, в результате высокой нагрузки, они начинают вырабатывать слишком много тепла, что способно привести к возгоранию внутренних компонентов.

Иногда пожар возникает из-за того, что блок питания компьютера испытывает внезапный скачок напряжения. Данный случай вдвойне опасен, т.к. он может повредить ключевые компоненты компьютера. Еще к возгоранию нередко приводит дефективное железо, вроде материнской платы, и старый добрый человеческий фактор. Компьютеры ни в коем случае не стоит собирать или разбирать без надлежащей подготовки.

Помимо этого, компьютер может загореться из-за неправильного подключения электрических коннекторов. Согласно NVIDIA, это одна из потенциальных причин, по которым кабели некоторых видеокарт RTX 4090 плавились прямо внутри системного блока. Короткие замыкания также нередко приводят к печальным последствиям.

Что делать, если ваш компьютер загорелся

Главный совет — немедленно покиньте помещение, предупредите других людей о возгорании при помощи пожарной тревоги и позвоните в службы спасения. Если вы знаете, как пользоваться огнетушителем, и его применение не создаст дополнительных проблем, то огонь можно потушить собственными силами. Но важно проявлять сознательность: если вы хоть чуть-чуть сомневаетесь, что пламя получится сдержать под контролем, не делайте глупостей — просто эвакуируйтесь.

Если есть возможность, перед этим желательно отключить подачу электричества на компьютер, т.к. продолжительное снабжение током может ухудшить пожар. Если возможности нет — не переживайте и быстро отправляйтесь в безопасное место. Чаще всего, электрический щиток автоматически отключает энергию в таких случаях.

Пожары устройств с литиевыми батареями

Вы наверняка слышали жуткие истории о возгорании гаджетов на базе литиево-ионных батарей, вроде смартфонов и ноутбуков. Опасность действительно существует: именно по этой причине авиалинии ставят жесткие ограничения на максимальный размер таких батарей в ручной клади. Тем не менее, несмотря на угрозу возгорания, подобные инциденты происходят весьма редко. Современные аккумуляторы оборудованы множеством предохранителей, которые снижают вероятность пожара.

Как предотвратить возгорание компьютера