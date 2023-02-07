Mitsubishi Heavy Industries извинилась за отказ от разработки самолета

Японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries во вторник официально объявила об отказе от дальнейшей разработки ближнемагистрального авиалайнера Mitsubishi Regional Jet (MRJ). Глава компании Сэйдзи Идзумисава извинился за это решение, передает ТАСС.
«Это заслуживает глубочайшего сожаления. И я приношу извинения, что мы не сможем завершить самолет», — отметил он.
Компания еще в 2020 году объявила, что временно прекращает работу над новым самолетом. Теперь на фоне пандемии коронавируса и неясных перспектив рынка авиационных перевозок дальнейшая разработка была признана нецелесообразной.
MRJ — это первый за более чем полвека пассажирский самолет японской разработки. На его разработку с 2007 года было израсходовано около 1 трлн иен (7,5 млрд долларов). Сроки поставок переносились шесть раз. Сообщалось, что Mitsubishi Heavy получила в общей сложности заказы на 407 самолетов на общую сумму 150 млрд иен (1,3 млрд долларов) от авиакомпаний Японии, других стран Азии и США.