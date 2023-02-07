Mitsubishi Heavy Industries извинилась за отказ от разработки самолета

Компания еще в 2020 году объявила, что временно прекращает работу над новым самолетом. Теперь на фоне пандемии коронавируса и неясных перспектив рынка авиационных перевозок дальнейшая разработка была признана нецелесообразной.

MRJ — это первый за более чем полвека пассажирский самолет японской разработки. На его разработку с 2007 года было израсходовано около 1 трлн иен (7,5 млрд долларов). Сроки поставок переносились шесть раз. Сообщалось, что Mitsubishi Heavy получила в общей сложности заказы на 407 самолетов на общую сумму 150 млрд иен (1,3 млрд долларов) от авиакомпаний Японии, других стран Азии и США.