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52 минуты назад

Илон Маск заявил, что сверхтяжелая ракета Starship отправится в космос в марте

Газета.Ru

Ракета Starship может отправиться в космический полет в марте. Об этом сообщил Илон Маск в Twitter.

Маск анонсировал запуск сверхтяжелой ракеты Starship
Фото: SpaceXSpaceX

Starship — это сверхтяжелая полностью многоразовая ракета нового поколения, у которой обе ступени способны садиться на хвост. Ее главной особенностью должна стать возможность выводить на орбиту 100 тонн груза в корабле, интегрированном с верхней ступенью, а также дозаправлять этот корабль с помощью топливных танкеров из модифицированных верхних ступеней. Именно Starship должен будет доставить астронавтов на Луну по программе NASA Artemis во второй половине 2020-х годов.

На данный момент ракета прошла серию низковысотных испытательных полетов («подскоков») с последующей посадкой. Теперь глава SpaceX сообщил, что орбитальные испытания могут пройти в марте.

«Если оставшиеся испытания пройдут как надо, мы попытаемся запустить Starship в следующем месяце», — написал от в Twitter. Позже он добавил: «В успехе уверенности нет, но восторг — гарантирован».

В случае успеха первая ступень приземлится в Мексиканском заливе, а сам Starship 24 совершит полный оборот вокруг Земли и приводнится в Тихом океане. Пытаться сажать ракету на твердую поверхность не будут из-за высокого риска неудачи, а столкновение с водой не так опасно даже при значительном превышении посадочной вертикальной скорости.

Ранее стало известно, что компания Capella Federal будет передавать спутниковые всепогодные радарные снимки войск Пентагону.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,NASA,Пентагон,
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