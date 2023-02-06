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36 минут назад

Энтузиаст объединил кроссовки Nike со встроенной функциональной бензопилой

Газета.Ru

Дизайнер-энтузиаст под никнеймом VOID, известный по разнообразным кастомизациям базовых моделей обуви, представил свое новое творение — кроссовки Nike со встроенной бензопилой, которая реально работает. Об этом сообщает портал Hypebeast.

Энтузиаст объединил кроссовки Nike со встроенной бензопилой
Фото: voidreincarnation/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)voidreincarnation/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

За основу VOID взял модель кроссовок Nike Air Force 1. На них изображен Дэндзи, главный герой японской манги «Человек-бензопила». Миниатюрная бензопила прикреплена к боковой части обуви и без проблем справляется с разрезанием, например, рулона туалетной бумаги.

Управляется пила при помощи электропривода, размещенного на задней части кроссовок. Для ее запуска достаточно нажать кнопку.

Все модели VOID создает в единственном экземпляре для себя, поэтому опасные кроссовки не продаются.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что дизайнер и модельер Салехе Бембери представил свое видение наушников AirPods Max в стиле клогов от бренда Crocs. Специальные пластиковые накладки, форма которых напоминает модель «кроксов» Clogs Crocs Pollex, крепятся к корпусу наушников, но при этом обладают всеми необходимыми отверстиями под микрофоны, кнопки и колесико, что позволяет свободно пользоваться гаджетом.

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