Энтузиаст объединил кроссовки Nike со встроенной бензопилой

Дизайнер-энтузиаст под никнеймом VOID, известный по разнообразным кастомизациям базовых моделей обуви, представил свое новое творение — кроссовки Nike со встроенной бензопилой, которая реально работает. Об этом сообщает портал Hypebeast.
За основу VOID взял модель кроссовок Nike Air Force 1. На них изображен Дэндзи, главный герой японской манги «Человек-бензопила». Миниатюрная бензопила прикреплена к боковой части обуви и без проблем справляется с разрезанием, например, рулона туалетной бумаги.
Управляется пила при помощи электропривода, размещенного на задней части кроссовок. Для ее запуска достаточно нажать кнопку.
Все модели VOID создает в единственном экземпляре для себя, поэтому опасные кроссовки не продаются.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что дизайнер и модельер Салехе Бембери представил свое видение наушников AirPods Max в стиле клогов от бренда Crocs. Специальные пластиковые накладки, форма которых напоминает модель «кроксов» Clogs Crocs Pollex, крепятся к корпусу наушников, но при этом обладают всеми необходимыми отверстиями под микрофоны, кнопки и колесико, что позволяет свободно пользоваться гаджетом.