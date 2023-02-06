Энтузиаст объединил кроссовки Nike со встроенной бензопилой

Дизайнер-энтузиаст под никнеймом VOID, известный по разнообразным кастомизациям базовых моделей обуви, представил свое новое творение — кроссовки Nike со встроенной бензопилой, которая реально работает. Об этом сообщает портал Hypebeast.

Фото: voidreincarnation/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) voidreincarnation/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

За основу VOID взял модель кроссовок Nike Air Force 1. На них изображен Дэндзи, главный герой японской манги «Человек-бензопила». Миниатюрная бензопила прикреплена к боковой части обуви и без проблем справляется с разрезанием, например, рулона туалетной бумаги.

Управляется пила при помощи электропривода, размещенного на задней части кроссовок. Для ее запуска достаточно нажать кнопку.

Все модели VOID создает в единственном экземпляре для себя, поэтому опасные кроссовки не продаются.