Ученые получили более полумиллиарда событий в эксперименте BM@N на NICA

«Такое количество событий в несколько раз больше, чем было в прошлых технических сеансах. А с учетом более качественного отбора событий при столкновениях интересных данных будет в десятки раз больше», — отметил ведущий научный сотрудник ЛФВЭ ОИЯИ Сергей Мерц.