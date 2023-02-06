Ученые получили более полумиллиарда событий в эксперименте BM@N на NICA

2 февраля 2023 года в Объединенном институте ядерных исследований прошел первый физический сеанс эксперимента BM@N (Baryonic Matter at Nuclotron) на тяжелых ионах. Ученые получили более 550 миллионов событий. Об этом сообщается в поступившем в редакцию InScience.News пресс-релизе.
В сентябре 2022 года начался четвертый цикл пуско-наладки на комплексе NICA. В рамках него и проходил эксперимент BM@N. В этом сеансе установка работала в своей практически максимальной конфигурации.
Коллективу ускорительного отделения Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ и команде эксперимента Baryonic Matter at Nuclotron («Барионная материя на Нуклотроне») удалось набрать более 550 миллионов событий столкновения пучка ксенона с фиксированной мишенью.
«Такое количество событий в несколько раз больше, чем было в прошлых технических сеансах. А с учетом более качественного отбора событий при столкновениях интересных данных будет в десятки раз больше», — отметил ведущий научный сотрудник ЛФВЭ ОИЯИ Сергей Мерц.
Комплекс NICA входит в инициативу «Открытие центров, лабораторий, запуск исследовательской инфраструктуры» Десятилетия науки и технологий.