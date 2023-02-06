В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
1 час назад

Ученые получили более полумиллиарда событий в эксперименте BM@N на NICA

InScience

2 февраля 2023 года в Объединенном институте ядерных исследований прошел первый физический сеанс эксперимента BM@N (Baryonic Matter at Nuclotron) на тяжелых ионах. Ученые получили более 550 миллионов событий. Об этом сообщается в поступившем в редакцию InScience.News пресс-релизе.

Ученые получили более полумиллиарда событий в эксперименте BM@N на NICA
Фото: InScienceInScience

В сентябре 2022 года начался четвертый цикл пуско-наладки на комплексе NICA. В рамках него и проходил эксперимент BM@N. В этом сеансе установка работала в своей практически максимальной конфигурации.

Коллективу ускорительного отделения Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ и команде эксперимента Baryonic Matter at Nuclotron («Барионная материя на Нуклотроне») удалось набрать более 550 миллионов событий столкновения пучка ксенона с фиксированной мишенью.

«Такое количество событий в несколько раз больше, чем было в прошлых технических сеансах. А с учетом более качественного отбора событий при столкновениях интересных данных будет в десятки раз больше», — отметил ведущий научный сотрудник ЛФВЭ ОИЯИ Сергей Мерц.

Комплекс NICA входит в инициативу «Открытие центров, лабораторий, запуск исследовательской инфраструктуры» Десятилетия науки и технологий.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители