В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
54 минуты назад

Проекты Яндекса могут пострадать из-за нехватки чипов NVIDIA

Ferra.ru

«Ведомости» сообщили, что нехватка графических процессоров NVIDIA может затормозить проекты Яндекса, связанные с беспилотниками и технологиями искусственного интеллекта (ИИ).

Проекты «Яндекса» могут пострадать из-за нехватки чипов NVIDIA
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Утверждается, что этот вопрос обсуждался в середине января на совещании с участием представителей Минцифры, правительства и других заинтересованных лиц. Яндекс ищет механизмы, которые позволили бы ему работать с ушедшими из России из-за военного конфликта иностранными поставщиками.

Сейчас Яндекс использует процессоры NVIDIA A100 в суперкомпьютерах. Эти платформы обслуживают в том числе голосового помощника Алиса, облачную платформу Yandex.Cloud, потоковый перевода иноязычных видео и др.

Источник «Ведомостей» отметил, что для Яндекса эта проблема носит серьёзный характер.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители