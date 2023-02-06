Проекты «Яндекса» могут пострадать из-за нехватки чипов NVIDIA

«Ведомости» сообщили, что нехватка графических процессоров NVIDIA может затормозить проекты Яндекса, связанные с беспилотниками и технологиями искусственного интеллекта (ИИ).

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Утверждается, что этот вопрос обсуждался в середине января на совещании с участием представителей Минцифры, правительства и других заинтересованных лиц. Яндекс ищет механизмы, которые позволили бы ему работать с ушедшими из России из-за военного конфликта иностранными поставщиками.

Сейчас Яндекс использует процессоры NVIDIA A100 в суперкомпьютерах. Эти платформы обслуживают в том числе голосового помощника Алиса, облачную платформу Yandex.Cloud, потоковый перевода иноязычных видео и др.