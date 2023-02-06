На поверхности Солнца заметили аномальный полярный вихрь

Аномальный вихрь заметили ученые на северном полюсе Солнца. Наблюдения показали, что огромная нить солнечной плазмы оторвалась от звезды и начала кружиться над ее поверхностью, сообщает Space.com.

Фото: NASA NASA

Специалисты по космической погоде отметили, что никогда ранее не видели подобных явлений. Изучение вихря позволят лучше понять, какие процессы происходят в солнечной атмосфере выше 55 градусов.

Известно, что активность Солнца следует 11-летнему циклу, чередуя минимумы и максимумы. В каждом цикле на 55-градусных широтах происходит «нечто странное». Так, вокруг полярных корон Солнца регулярно возникает протуберанец (выброс плазмы). Он движется к полюсу и затем исчезает, чтобы через три или четыре года снова появиться на том же месте. Природа этого явления пока остается нераскрытой. От протуберанца периодически отделялись нити, но сейчас одна из них впервые образовала вихрь.

Ученые отметили, что до последнего времени могли наблюдать только экватор Солнца, но не полюса. Для исследования полярных областей звезды была запущена миссия Европейского космического агентства Solar Orbiter, которая делает снимки поверхности с орбиты Меркурия. Но, как полагают авторы новой научной работы, даже этих данных может быть недостаточно для разгадки тайны полярного вихря.

«Для этого может понадобиться совершенно новая миссия», – гласит исследование.