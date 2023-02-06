Вид Земли из космоса стал другим из-за климатических изменений

Одно из самых растиражированных изображений Земли в истории, известное как «Blue Marble» (в переводе с англ. «Голубой мрамор»), сделанное экипажем космического корабля «Аполлон-17» на пути к Луне, сравнили с новой фотографией НАСА на конференции Университета Портсмута «Вся Земля: Blue Marble в 50 лет». С 1972 года планета заметно изменилась.

Фото: NASA NASA

ecosphere.press

Снимок, сделанный 7 декабря 1972 года с расстояния около 29 000 километров от поверхности планеты в основном показывает Землю от Средиземного моря до Антарктиды. Это был первый раз, когда траектория полета Аполлона позволила сфотографировать ледяную шапку южного полюса, несмотря на то, что Южное полушарие было сильно покрыто облаками. Помимо Аравийского полуострова и Мадагаскара хорошо видна почти вся береговая линия Африки и большая часть Индийского океана, также виден Циклон в Индийском океане.

Однако этот портрет планеты теперь является историческим артефактом. Пятьдесят лет спустя, 8 декабря 2022 года, НАСА сделало новое изображение Земли из своей климатической обсерватории глубокого космоса, расположенной примерно в 1,5 миллионах километров от нас. На фото видны явные изменения лица Земли, некоторые из которых свидетельствуют о 50-летнем изменении климата.

Антарктический ледяной щит заметно уменьшился в размерах, хотя основные потери шельфового ледника Ларсена на Антарктическом полуострове на этом конкретном снимке не видны. Также сложно провести различие между постоянным ледяным щитом и сезонным морским льдом. Когда была сделана новая фотография, морской лед все еще отступал от прошлой зимы.

Наиболее поразительно сокращение темно-зеленой растительности в африканских тропиках, особенно в их северной части. Темная тень озера Чад в северной части Сахары уменьшилась, и лесная растительность теперь начинается в сотнях миль южнее.

Это согласуется с свидетельствами опустынивания в регионе Сахеля на севере Африки . Исследования показали, что плотность деревьев в западной части Сахеля снизилась на 18% в период с 1954 по 2002 год. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН , в период с 1990 по 2010 год Африка теряла 3–4 миллиона гектаров леса в год.

Когда-то зеленый ландшафт Мадагаскара теперь в основном коричневый. Давно известная своим экологическим богатством, страна в настоящее время классифицируется как «горячая точка биоразнообразия» — термин, присвоенный региону со значительным уровнем биоразнообразия, которому угрожает быстрая утрата среды обитания.

Многие виды, обитающие исключительно на Мадагаскаре, находятся под угрозой исчезновения, а население сократилось на 88% в период с 2007 по 2019 год.

Оригинальное фото Blue Marble символизировало исторический поворотный момент, от веры в безграничный прогресс к пониманию ограниченности планетарной среды.

Большая часть спутниковых технологий в настоящее время сосредоточена на обслуживании и изучении Земли, а исследование космоса подтвердило, насколько уникальна планета, на которой мы живем.

Бывший актер «Звездного пути» Уильям Шатнер сильно ощутил это во время своего короткого полета в космос в 2021 году. По возвращении он заметил: «Я обнаружил, что красота не там, она здесь, со всеми нами».