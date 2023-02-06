Глава Минцифры: «В каждом доме должно быть не менее трех провайдеров»

В каждом доме должны работать не менее трех провайдеров. Такое мнение высказал глава Минцифры Максут Шадаев на парламентских слушаниях в Госдуме по законопроекту о доступе провайдеров в жилые дома.

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Сейчас услуги домашнего интернета оказывают 4800 операторов, сообщил он.

"Позиция Минцифры - что как раз у жителей должен быть максимальный выбор. Не меньше трех операторов должны быть доступны в каждом доме. Не меньше трех! Если будет двадцать - хорошо. Если техническая возможность позволяет. Потому что чем больше операторов, тем ниже цена", - сказал он.

При этом пока в каждом пятом доме работает только один оператора, в половине домов два оператора, добавил он.

"Но два оператора - не выбор. Соответственно, есть возможность устанавливать высокие цены", - сказал министр.

По его мнению, ныне действующая процедура доступа провайдеров в дома - нереальна. Сейчас предполагается, что две трети собственников должны согласиться с тем, что оператор войдет в дом.

Тогда как, по данным ВЦИОМ, только 26% собственников принимают участие в общих собраниях. В большинстве случаев операторы попадают в дома без решения собственников, это некая серая зона, отметил министр.