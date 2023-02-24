В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
48 минут назад

Почему озера не замерзают до самого дна?

Мария Иванова

Любой, кто хоть раз катался на коньках по замерзшему озеру, наверняка задавался вопросом: подождите, неужели рыбы тоже заледенели? К счастью, нет. Дело в том, что озера не замерзают полностью. Когда температура воздуха падает, поверх водоема формируется слой льда. Иногда он получается настолько тонким, что трещины могут появиться даже от малейшего давления. Иногда он настолько прочный, что на поверхности можно спокойно сыграть в хоккей.

Почему озера не замерзают до самого дна?
Фото: ТАССТАСС

Но что именно влияет на толщину льда? Почему озера не замерзают целиком? Когда температура воздуха продолжительное время держится выше нуля по Цельсию, большинство водоемов пребывают в состоянии температурной стратификации. Теплая вода, обладающая меньшей плотностью, всплывает на поверхность озера, тогда как прохладная, которая имеет повышенную плотность, лежит ниже. По мере того, как температура падает, теплая вода на поверхности начинает охлаждаться — соответственно, разница в плотности тоже меняется.

Рано или поздно верхние слои воды охлаждаются до 4 градусов Цельсия — на этой отметке плотность воды достигает максимума. Новая плотность заставляет охлажденную воду провалиться ниже, и вместо нее на поверхность всплывает теплая. Цикл повторяется до тех пор, пока температура снаружи достаточно низкая, чтобы остудить водоем и в конце концов заморозить его.

Из-за того, что лед обладает меньшей плотностью, чем 4-градусная вода, слой льда держится на плаву благодаря теплой воде под ним. Чем ниже температура воздуха, тем более толстым получится слой льда. Он выступает отличным теплоизолятором, поэтому глубокие озера редко охлаждаются до такой степени, чтобы заледенеть полностью.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий