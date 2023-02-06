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1 час назад

Realme GT Neo 5 выйдет в версии с зарядкой 150 Вт

ITZine.ru

Realme GT Neo 5 выйдет 9 февраля. Мы уже знаем, что этот смартфон будет поставляться с поддержкой быстрой зарядки мощностью 240 Вт. Однако сегодня стало известно ещё об одной версии этого смартфона. Компания опубликовала тизер, который показал вторую версию с быстрой зарядкой мощностью 150 Вт.

Realme GT Neo 5 выйдет в версии с зарядкой 150 Вт
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Версия с более медленной зарядкой будет иметь аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, который, согласно тестам компании, будет заряжаться от 0 до 100% за 16 минут.

У Realme уже есть один смартфон с поддержкой быстрой зарядки мощностью 150 Вт — это GT Neo3 150 Вт на базе Dimensity 8100. Если верить тестам, его батарея (4500 мАч) тоже заряжается от 0 до 100% за 16 минут.

Ожидается, что две версии Realme GT Neo 5, помимо скорости быстрой зарядки, будут отличаться типом процессора. Версия с зарядкой 240 Вт будет работать на базе чипа Qualcomm, а вариант на 150 Вт получит Dimensity 8200 от Mediatek.

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