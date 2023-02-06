Realme GT Neo 5 выйдет в версии с зарядкой 150 Вт

Realme GT Neo 5 выйдет 9 февраля. Мы уже знаем, что этот смартфон будет поставляться с поддержкой быстрой зарядки мощностью 240 Вт. Однако сегодня стало известно ещё об одной версии этого смартфона. Компания опубликовала тизер, который показал вторую версию с быстрой зарядкой мощностью 150 Вт.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

Версия с более медленной зарядкой будет иметь аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, который, согласно тестам компании, будет заряжаться от 0 до 100% за 16 минут.

У Realme уже есть один смартфон с поддержкой быстрой зарядки мощностью 150 Вт — это GT Neo3 150 Вт на базе Dimensity 8100. Если верить тестам, его батарея (4500 мАч) тоже заряжается от 0 до 100% за 16 минут.