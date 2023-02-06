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41 минуту назад

Создан молекулярный якорь для борьбы с раком

Lenta.ru

Ученые Детской исследовательской больницы Святого Иуды обнаружили, что иммунные клетки с молекулярным якорем более эффективно обнаруживают раковые клетки вне зависимости от их типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

Создан молекулярный якорь для борьбы с раком
Фото: UnsplashUnsplash

Молекулярный якорь представляет собой модификацию иммунотерапии на основе химерных антигенных рецепторов (CAR). Они используются для распознавания злокачественных клеток и представляют собой белок, сочетающий в себе фрагменты антитела, который избирательно связывается с определенными антигенами, а также домены, активирующие иммунную систему. CAR добавляются к поверхности иммунных клеток, что продемонстрировало некоторый успех при лечении таких видов рака, как лейкемия.

В новой работе ученые нашли способ «заякорить» молекулу CAR внутри иммунных клеток , что позволяет клеткам легче активироваться и убивать рак более эффективно, чем обычные CAR. Заякоренные CAR увеличивали выживаемость животных моделей с несколькими типами опухолей, включая рак легких, костей и головного мозга.

Ученые добавили молекулярный якорь, включив всего четыре дополнительные аминокислоты в конце обычного CAR. Эти аминокислоты связываются с белком Scribble, который участвует в передаче сигналов и прикреплении к внутренней структуре клетки.

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