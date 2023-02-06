Маск заявил о готовности поставить системы связи Starlink Турции

Американская компания SpaceX готова отправить спутниковые системы связи Starlink в Турцию для оказания помощи после землетрясения. Об этом сообщил владелец компании, миллиардер Илон Маск в своем Twitter.

Он отметил, что SpaceX сможет отправить терминалы, как только будет получено разрешение от турецкого правительства. Так, пользователь соцсети спросил у Маска, может ли он помочь на фоне перебоев со связью, вызванных мощным землетрясением.