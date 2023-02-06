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45 минут назад

Маск заявил о готовности SpaceX поставить системы связи Starlink Турции

Национальная Служба Новостейиещё 1

Американская компания SpaceX готова отправить спутниковые системы связи Starlink в Турцию для оказания помощи после землетрясения. Об этом сообщил владелец компании, миллиардер Илон Маск в своем Twitter.

Маск заявил о готовности поставить системы связи Starlink Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что SpaceX сможет отправить терминалы, как только будет получено разрешение от турецкого правительства. Так, пользователь соцсети спросил у Маска, может ли он помочь на фоне перебоев со связью, вызванных мощным землетрясением.

Ранее в МВД Турции заявили, что в стране из-за мощного землетрясения объявлен самый высокий уровень тревоги. Сильные подземные толчки были зарегистрированы в нескольких регионах. Магнитуда землетрясения минувшей ночью составила 7,5, сообщает НСН.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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