Юпитер обогнал Сатурн по количеству спутников

Борьба за самые известные спутники Солнечной системы продолжается.

Фото: NASA NASA

После того как в 2019 году Юпитер уступил место Сатурну, Юпитер снова вырвался вперед. Астрономы насчитали 12 ранее неизвестных спутников на орбите вокруг самой большой планеты Солнечной системы, в результате чего известное их количество достигло 92, а Сатурн с его ничтожными 83-мя спутниками остался в пыли.

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Орбиты спутников, неназванные, были опубликованы в циркулярах Центра малых планет Международного астрономического союза, в котором ведется учет всех малых тел, обнаруженных в Солнечной системе.

Наблюдения возглавил астроном Скотт Шеппард из Института науки Карнеги, который возглавил открытия после случайного обнаружения множества ранее неизвестных спутников Юпитера во время охоты за загадочной гипотетической Девятой планетой во внешней части Солнечной системы.

«Юпитер просто оказался в небе рядом с полями поиска, где мы искали чрезвычайно далекие объекты Солнечной системы», — сказал Шеппард в 2018 году, после того как его команда обнаружила дюжину новых спутников.

На самом деле это не так уж и странно. что мы только что обнаружили ние этих объектов. Они довольно маленькие и тусклые, и их трудно увидеть, особенно когда Юпитер прямо перед вами, весь большой и отражающий.

Однако при поиске доказательств существования Девятой Планеты исследователи использовали более мощный телескоп, чем когда-либо прежде, увеличивая масштаб с более высоким разрешением и более широким полем зрения, чем другие наблюдения в прошлом.

Это позволило им обнаружить маленькие луны, которые могли ускользнуть от предыдущего обнаружения. По данным Sky & Telescope, девять из недавно открытых спутников находятся довольно далеко от Юпитера, вращаясь по ретроградной орбите, в направлении, противоположном вращению Юпитера.

Это не странно, большинство спутников Юпитера ретроградны. Это движение означает, что они, вероятно, проходили мимо камней, которые были захвачены гравитацией Юпитера и остались на орбите.

Три других спутника находятся ближе к планете и вращаются в том же направлении, что и Юпитер. Эти меньшие по размеру спутники труднее увидеть, потому что Юпитер затмевает их, но они, вероятно, сформировались на орбите Юпитера.

Эти спутники были замечены в 2021 и 2022 годах. Все, что находится рядом с Юпитером, движется по небу в том же направлении и с той же скоростью находится потенциальная луна, но для их подтверждения требуется время.

Необходимо провести последующие наблюдения, через месяц, а затем через год, чтобы убедиться, что объект все еще там, все еще на орбите Юпитера. Эти последующие наблюдения также можно использовать для картирования орбиты объекта.

Это может рассказать нам об истории Юпитера и его спутников. Например, ретроградные спутники считаются остатками трех более крупных тел, которые были захвачены на орбите Юпитера, а затем распались после столкновения с другими объектами. Но один из спутников, открытых несколько лет назад, Валетудо, имеет прямую орбиту, которая пересекает орбиты ретроградных лун.

Это говорит о том, что ретроградные луны могли быть созданы в результате столкновений с прямыми лунами с орбиты, как у Валетудо. Обнаружение большего количества спутников поможет либо подтвердить, либо опровергнуть эту идею.