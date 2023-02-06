Для колонизаторов Марса будут выращивать дома из грибов и водорослей

Чтобы получить данный материал, эксперты смешали водоросли с мицелием – это подземная сеть соединительных волокон грибов, которая действует как клей для связки биомассы. В результате получается масса прочнее бетона, которая может получать почти любую форму. Предполагается, что сначала на Марс прибудет грузовой корабль с обезвоженной смесью биомассы и спящим в ней мицелием. После этого робот разбавит ее азотом, углекислым газом и водой, добытыми на Красной планете. Выделится кислород для питания грибов, мицелий начнет расти и приобретать нужную форму. При смешении с водорослями он образует крепкую структуру. По мнению экспертов, выращенные дома смогут защитить колонизаторов от космической радиации.