Для колонизаторов Марса будут выращивать дома из грибов и водорослей

Американские ученые изобрели новый материал из грибов и водорослей, из которого можно будет выращивать дома для колонизаторов Марса, сообщает телеканал Euronews.
Чтобы получить данный материал, эксперты смешали водоросли с мицелием – это подземная сеть соединительных волокон грибов, которая действует как клей для связки биомассы. В результате получается масса прочнее бетона, которая может получать почти любую форму. Предполагается, что сначала на Марс прибудет грузовой корабль с обезвоженной смесью биомассы и спящим в ней мицелием. После этого робот разбавит ее азотом, углекислым газом и водой, добытыми на Красной планете. Выделится кислород для питания грибов, мицелий начнет расти и приобретать нужную форму. При смешении с водорослями он образует крепкую структуру. По мнению экспертов, выращенные дома смогут защитить колонизаторов от космической радиации.
Прототип дома из грибов прошел первый этап проверки в NASA. Архитекторы в настоящее время работают над его дизайном. Ожидается, что модель дома размером 15×15 сантиметров отправят на Луну.
В августе прошлого года британские архитектурные студии установили на набережной Бристоля надувное строение, где будут проводиться исследования, посвященные возможности жизни людей на Марсе.