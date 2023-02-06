Названы способы защититься от возникновения деменции

Невролог Александра Алехина рассказала, что менее одного процента случаев возникновения болезни Альцгеймера связано с генами, отметив, что основным фактором ее появления является образ жизни. Она назвала способы, которые помогут человеку защититься от деменции, пишет «Медик Форум».

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«Исследование показало, что уровень сахара в крови в верхней части нормального диапазона в возрасте 35 лет увеличивает риск развития болезни Альцгеймера в более позднем возрасте на 15 процентов», — заявила специалист.

По ее словам, чтобы не допустить возникновения слабоумия необходимо есть меньше сахара и рафинированных углеводов, вместо этого употребляя в пищу рыбу, рыбий жир, фрукты и овощи, а также витамины B6, B12 и фолиевую кислоту.

Помимо этого врач посоветовала наладить режим сна. Она уточнила, что оптимальное время сна составляет семь часов, а лучшим временем для отхода ко сну является 10 часов вечера.