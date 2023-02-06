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9 минут назад

Bloomberg: Apple готовит самую дорогую модель iPhone под названием "Ultra"

Газета.Ruиещё 3

Apple изучает возможность запуска самой дорогой модели iPhone, которая получит название Ultra. Об этом сообщает репортер Bloomberg Марк Гурман.

Bloomberg: Apple готовит самую дорогую модель iPhone
Фото: Apple/YouTubeApple/YouTube

По словам Гурмана, iPhone Ultra станет дополнением к флагманскому семейству iPhone Pro и iPhone Pro Max. По предварительным данным, модель Ultra станет первым смартфоном Apple, который лишится всех привычных разъемов. Предполагается, что он также получит улучшенную камеру и продвинутый процессор.

Намеком на скорое появление модели Ultra, по мнению Гурмана, может стать недавнее заявление генерального директора Apple Тима Кука, который сказал о том, что «люди готовы тратить деньги, чтобы получить лучшее в своем роде». Так он отреагировал на вопрос о проблеме постоянного увеличения цены на новые iPhone — если топовая модель 2017 года iPhone X с 256 ГБ стоила $1150, то за флагман 2022 года iPhone 14 Pro Max с 1 ТБ на старте продаж придется выложить уже $1600.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что pаспакованный iPhone первого поколения выставили на продажу за $50 тысяч.

Наука и техника,Марк Гурман,Тим Кук,Apple,
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