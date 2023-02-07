Астрономы нашли похожую на Землю планету всего в 31 световом году от нас

Международная группа из 50 астрономов открыла экзопланету Wolf 1069 b. Она вращается вокруг красного карлика всего в 31 световом году от Земли. А ещё она похожа на нашу планету.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Планета, вероятно, так вращается вокруг своей звезды, что одна её сторона постоянно светлая, а другая — постоянно тёмная. Масса Wolf 1069 b примерно в 1,26 раза больше массы Земли. Планета обращается вокруг звезды за 15,6 дня на расстоянии, равном одной пятнадцатой расстояния между Землёй и Солнцем.