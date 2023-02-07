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29 минут назад

Астрономы нашли похожую на Землю планету всего в 31 световом году от нас

Ferra.ruиещё 3

Международная группа из 50 астрономов открыла экзопланету Wolf 1069 b. Она вращается вокруг красного карлика всего в 31 световом году от Земли. А ещё она похожа на нашу планету.

Астрономы нашли похожую на Землю планету всего в 31 световом году от нас
Фото: ferra.ruferra.ru

Планета, вероятно, так вращается вокруг своей звезды, что одна её сторона постоянно светлая, а другая — постоянно тёмная. Масса Wolf 1069 b примерно в 1,26 раза больше массы Земли. Планета обращается вокруг звезды за 15,6 дня на расстоянии, равном одной пятнадцатой расстояния между Землёй и Солнцем.

Несмотря на то, что Wolf 1069 b находится намного ближе к своему Солнцу, чем наша планета, она всё ещё находится в так называемой обитаемой зоне. Красный карлик излучает гораздо меньше света и тепла. Учёные предсказали, что если экзопланета имеет атмосферу, как на Земле, её средняя температура (на стороне, обращенной к звезде) может подниматься до 12,85 по Цельсию, что очень многообещающе для жизни.

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