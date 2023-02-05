Создан «умный» сканер тела на наличие болезней

Основатель Spotify Даниэль Эк начинает работать в сфере здравоохранения. Теперь он соучредитель стартапа под названием Neko Health, который создаёт сканер тела с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Neko Health надеется помочь людям оставаться здоровыми с помощью профилактических мер и раннего выявления болезней. Неинвазивный сканер всего тела может обнаруживать и измерять рост родимых пятен, сыпи и пигментных пятен. Устройство также выявляет любые отклонения в работе сердца и изменения артериального давления.