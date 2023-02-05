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40 минут назад

Создан «умный» сканер тела на наличие болезней

Ferra.ru

Основатель Spotify Даниэль Эк начинает работать в сфере здравоохранения. Теперь он соучредитель стартапа под названием Neko Health, который создаёт сканер тела с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Создан «умный» сканер тела на наличие болезней
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Neko Health надеется помочь людям оставаться здоровыми с помощью профилактических мер и раннего выявления болезней. Неинвазивный сканер всего тела может обнаруживать и измерять рост родимых пятен, сыпи и пигментных пятен. Устройство также выявляет любые отклонения в работе сердца и изменения артериального давления.

В Neko говорят, что 360-градусный сканер тела оснащён более чем 70 датчиками, которые собирают более «50 миллионов точек данных о коже, сердце, сосудах, дыхании, микроциркуляции и многом другом». Затем эти данные анализируются «самообучающейся системой на базе искусственного интеллекта», которая выдаёт результаты для врачей и пациентов.

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