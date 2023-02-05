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23 минуты назад

ITHome: в Китае iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max подешевели на $200

Газета.Ru

Компания Apple сильно снизила стоимость новых смартфонов iPhone 14 Pro и 14 Pro Max в Китае. Об этом сообщает издание ITHome.

iPhone 14 Pro и Pro Max сильно потеряли в цене
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что скидки разнятся в зависимости от реселлера. Например, на сайте Sunpie все версии iPhone 14 Pro и Pro Max в одночасье подешевели на 700 юаней (примерно $105, – прим. ред.). В то же время на маркетплейсе JD скидки доходят до 1400 юаней (примерно $207, – прим. ред.).

В обоих случаях снижение цен является временным. Так, в Sunpie оно продлится до 1 апреля 2023 года. А на JD акция привязана к запасам смартфонов: на протяжении нескольких дней на сайте в 10 часов утра будет появляться ограниченное число iPhone со сниженной ценой.

С чем именно связано снижение цен на iPhone 14 Pro и Pro Max в Китае, не сообщается. Однако это уже не первый раз, когда Apple делает эксклюзивные скидки на свои смартфоны в КНР. Ранее «Газета.Ru» писала о том, что еще в октябре 2022 года Apple снизила цены на китайские iPhone новой серии на $50.

Наука и техника,Apple,
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