iPhone 14 Pro и Pro Max сильно потеряли в цене

Компания Apple сильно снизила стоимость новых смартфонов iPhone 14 Pro и 14 Pro Max в Китае. Об этом сообщает издание ITHome.

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Отмечается, что скидки разнятся в зависимости от реселлера. Например, на сайте Sunpie все версии iPhone 14 Pro и Pro Max в одночасье подешевели на 700 юаней (примерно $105, – прим. ред.). В то же время на маркетплейсе JD скидки доходят до 1400 юаней (примерно $207, – прим. ред.).

В обоих случаях снижение цен является временным. Так, в Sunpie оно продлится до 1 апреля 2023 года. А на JD акция привязана к запасам смартфонов: на протяжении нескольких дней на сайте в 10 часов утра будет появляться ограниченное число iPhone со сниженной ценой.