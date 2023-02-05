Назван способ правильно заряжать современные смартфоны

Со временем батарея изнашивается у любого смартфона. Причём иногда сами пользователи даже этому способствуют, не подозревая об этом. Вот как правильно нужно заряжать смартфон, чтобы использовать его как можно дольше.

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Прежде всего, нужно знать, что разрядка смартфона до 0% плохо сказывается на самом устройстве и на его аккумуляторе. В этом случае работа операционной системы прерывается, а чтобы восстановить её, нужно будет ещё больше энергии. Лучше всего поэтому на зарядку ставить телефон, у которого осталось 10-20% заряда.

А ещё до 100% тоже лучше смартфон не заряжать. А если вы ставите устройство на зарядку на всю ночь, то это тоже вредит его работе. В данном случае аппарат может даже перегреться.

Кроме того, не стоит сразу же ставить на зарядку смартфон, если он побывал на солнце (в жаркий день) или на морозе. Лучше подождите, пока он охладится или согреется. А если жарко в самом помещении, то снимите с устройства чехол и положите смартфон в прохладное место. В идеале пользоваться смартфоном нужно при температуре +16 до +22 градусов Цельсия.

Во время зарядки лучше также не нагружать смартфон и не пользоваться им. Так он не перегреется и зарядится быстрее.