Маск высмеял атаку ВВС США на аэростат КНР

Предприниматель Илон Маск высмеял в Twitter атаку современного истребителя ВВС США на китайский метеорологический аэростат. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в ответ на публикацию телеканала BBC о сбитом аппарате шарообразной формы он опубликовал мем по мотивам популярного в США мультфильма «Вверх».

На картинке американский военный самолет наносит мощный удар по разноцветным воздушным шарам, с помощью которых перемещался дом одного из персонажей мультфильма.

Уточняется, что за несколько часов после опубликования пост Маска собрал 109 тыс. лайков, 3 тыс. комментариев.