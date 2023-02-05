В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
17 минут назад

Маск высмеял атаку ВВС США на аэростат КНР

Илья Родин

Предприниматель Илон Маск высмеял в Twitter атаку современного истребителя ВВС США на китайский метеорологический аэростат. Об этом пишет ТАСС.

Маск высмеял атаку ВВС США на аэростат КНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в ответ на публикацию телеканала BBC о сбитом аппарате шарообразной формы он опубликовал мем по мотивам популярного в США мультфильма «Вверх».

На картинке американский военный самолет наносит мощный удар по разноцветным воздушным шарам, с помощью которых перемещался дом одного из персонажей мультфильма.

Уточняется, что за несколько часов после опубликования пост Маска собрал 109 тыс. лайков, 3 тыс. комментариев.

Военные КНР предупредили США об ответе за сбитый аэростат

В интернете распространяются и другие мемы о сбитом гражданском аэростате, сообщает News.ru в своем Telegram-канале.

Наука и техника,Илон Маск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители