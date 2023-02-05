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22 минуты назад

Инженеры из Гарварда разработали "рубашку" для людей с нарушениями работы рук

Газета.Ru

Ученые из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук имени Джона А. Полсона разработали носимое роботизированное устройство для восстановления работы рук у пациентов с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

Инженеры из Гарварда разработали "рубашку" для людей с нарушениями работы рук
Фото: Газета.RuГазета.Ru

БАС, также известный как болезнь Лу Герига — это нейродегенеративное заболевание, при котором повреждаются клетки головного и спинного мозга, необходимые для движения. Ученые разработали мягкое устройство, напоминающее рубашку, чтобы помочь людям с БАС лучше управлять руками.

«По сути, это рубашка с надувными приводами под мышкой, похожими на воздушные шары. Надутый воздушный шар помогает владельцу бороться с гравитацией и двигать плечом и рукой», — рассказал первый автор статьи Томмазо Пройетти.

Использование воздушных баллонов позволило ученым снизить травмоопасность рубашки почти до нуля. Сенсорная система устройства обнаруживает остаточное движение руки, затем подбирает давление баллона, и он медленно надувается, плавно поднимая руку человека.

Ученые протестировали разработку на десяти пациентах. Им потребовалось менее 15 минут, чтобы научиться пользоваться устройством. Оно улучшило диапазон движений пациентов, уменьшило их мышечную усталость и повысило производительность выполнения таких задач, как удержание или захват предметов. Рубашка не имеет проводов, мало весит и сделана из мягкого материала, что позволяет носить ее в течение длительного времени.

Наука и техника,Лу Гериг,Гарвардский университет,
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