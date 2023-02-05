Россиянам раскрыли опасность пользования общественным Wi-Fi

IP-камеры видеонаблюдения, передающие данные по сети, могут быть взломаны, если пользователь просматривает изображение через общественный Wi-Fi и использует слишком простой пароль. Об этом РИА Новости рассказали в Роскачестве.

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Специалисты объяснили это тем, что беспроводные IP-камеры подключаются к Сети и делают доступной трансляцию видеосигнала из любой точки мира.

Чтобы обезопасить себя от взлома в Роскачестве посоветовали покупать камеры только проверенных производителей и не использовать общественные незащищенные Wi-Fi-сети при просмотре видео с камеры. Кроме того, рекомендуется создавать более сложные пароли и регулярно их обновлять. Также важно следить за обновлениями и своевременно их устанавливать.

В Роскачестве признали, что не покупать подобные устройства в современном мире невозможно. «Более практичной рекомендацией будет отключить функцию автоматического распознавания контента, такая опция есть, например, у Смарт-ТВ», — предложили специалисты. Владельцам колонок посоветовали не ставить их рядом с источниками звука, чтобы они «не слушали лишнего».