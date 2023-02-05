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39 минут назад

На орбиту вывели четвертый метеоспутник "Электро-Л"

Газета.Ruиещё 3

Гидрометеорологический спутник "Электро-Л" N4, запущенный ранее 5 февраля с космодрома Байконур, в штатном режиме выведен на назначенную орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

На орбиту вывели четвертый метеоспутник "Электро-Л"
Фото: РоскосмосРоскосмос

В компании пояснили, что возможности спутников "Электро-Л" помогают собирать независимые метеоданные с орбиты земного шара каждые 15-30 минут.

По информации пресс-службы, таким образом растет качество и скорость составления прогнозов погоды, выдаются экстренные предупреждения при обнаружении чрезвычайных ситуаций, а также разрешаются широкомасштабные задачи мониторинга климата и его изменений.

В "Роскосмосе" указали, что спутник будет снабжать ряд российских ведомств оперативной и объективной метеоинформацией. По данным компании, аппарат весит примерно 2,1 т, предполагаемый срок его службы - десять лет.

Ранее тяжелая ракета "Протон-М" вывела на низкую околоземную орбиту разгонный блок ДМ-03 с новым метеоспутником "Электро-Л" N4.

Наука и техника,Роскосмос,
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