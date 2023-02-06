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23 минуты назад

Редкий железный метеорит нашли на поверхности Марса

Мир24иещё 1

Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты редкий метеорит. Он состоит из никеля и железа, сообщает Universe Today.

Редкий железный метеорит нашли на поверхности Марса
Фото: NASANASA

Метеорит упал в районе горы Шарп, где в настоящее время работает марсоход. Его диаметр составляет не более 30 см.

На снимках Curiosity видно, что метеорит выделяется на фоне окружающей среды. Поверхность Марса красноватая, тогда как фрагмент космической породы имеет темно-серый оттенок. Он также гладкий и округлый – свидетельство того, что метеорит прошел через атмосферу планеты.

На поверхности метеорита сохранились канавки и ямки, также известные как регмаглипты. Они образовались при полете через атмосферу. Известно, что марсианская атмосфера намного слабее земной, но она способна создать достаточное трение для нагрева поверхности метеорита. По мнению ученых, регмаглипты возникли под действием вихрей горячего газа, расплавивших породу.

Железоникелевые метеориты считаются самым редким типом метеоритов. Они составляют всего 6% от падающих на Землю объектов.

Большинство железоникелевых метеоритов происходят из ядер разрушенных планетезималей, или протопланет, которые возникали в ранней Солнечной системе. Это были достаточно крупные образования, внутри которых формировалось ядро из железа и никеля, очень похожее на земное. Но впоследствии они пережили ряд столкновений и распались на отдельные фрагменты.

Железоникелевые метеориты представляют большой интерес для ученых. Считается, что многие из них могут быть значительно старше Солнечной системы. Однако доставить марсианский метеорит на Землю пока не представляется возможным.

Ранее ученые проанализировали марсианский метеорит Тиссинт, упавший на Землю в 2011 году. В его составе нашли большое количество органических веществ.

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