Астрономы обнаружили еще 12 спутников Юпитера

Ученые выяснили, что у Юпитера есть еще 12 спутников, всего же вокруг планеты движется 92 луны, что является абсолютным рекордом среди планет Солнечной системы.

Фото: nasa nasa

Об открытии сообщает агентство Associated Press. Ранее было известно, что у Сатурна 83 спутника.

Новые луны обнаружили телескопы на Гавайях и в Чили в 2021-2022 гг., далее ученые наблюдали за движением лун на их орбитах, чтобы позже подтвердить догадку, передает «Интерфакс».

Данные пока остающихся без названия лун опубликовал Центр малых планет.