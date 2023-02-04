Астрономы обнаружили еще 12 спутников Юпитера

Ученые выяснили, что у Юпитера есть еще 12 спутников, всего же вокруг планеты движется 92 луны, что является абсолютным рекордом среди планет Солнечной системы.
Об открытии сообщает агентство Associated Press. Ранее было известно, что у Сатурна 83 спутника.
Новые луны обнаружили телескопы на Гавайях и в Чили в 2021-2022 гг., далее ученые наблюдали за движением лун на их орбитах, чтобы позже подтвердить догадку, передает «Интерфакс».
Данные пока остающихся без названия лун опубликовал Центр малых планет.
На сайте журнала Sky & Telescope можно найти снимки спутников Юпитера. Все новые луны очень маленького размера и удалены от самой планеты.