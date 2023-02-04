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49 минут назад

Астрономы обнаружили еще 12 спутников Юпитера

Деловая газета "Взгляд"

Ученые выяснили, что у Юпитера есть еще 12 спутников, всего же вокруг планеты движется 92 луны, что является абсолютным рекордом среди планет Солнечной системы.

Астрономы обнаружили еще 12 спутников Юпитера
Фото: nasanasa

Об открытии сообщает агентство Associated Press. Ранее было известно, что у Сатурна 83 спутника.

Новые луны обнаружили телескопы на Гавайях и в Чили в 2021-2022 гг., далее ученые наблюдали за движением лун на их орбитах, чтобы позже подтвердить догадку, передает «Интерфакс».

Данные пока остающихся без названия лун опубликовал Центр малых планет.

На сайте журнала Sky & Telescope можно найти снимки спутников Юпитера. Все новые луны очень маленького размера и удалены от самой планеты.

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