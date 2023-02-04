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9 минут назад

Российские ученые нашли «прорывное» вещество для блокировки процесса дегенерации мозга

Газета.Ru

Ученые Института цитологии (ИНЦ) РАН и Уральского федерального университета подобрали соединение, которое повышает активность синтеза белков-шаперонов, предотвращающих развитие болезни Альцгеймера в стареющих нервных клетках. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ИНЦ РАН.

Ученые России нашли «прорывное» вещество для остановки дегенерации мозга
Фото: РИА Новости РИА Новости

Сегодня в научной среде популярна амилоидная гипотеза развития болезни Альцгеймера. Согласно этой концепции, причиной недуга становится появление с возрастом в тканях мозга бета-амилоидного пептида, на основе которого формируются бляшки, токсичные для нервных клеток. В результате нейроны гибнут, а человек страдает от деменции.

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«Болезнь Альцгеймера прогрессирует с возрастом, и это связано, в частности, с уменьшением количества белков теплового шока (шаперонов), среди многочисленных функций которых защита клеток от бета-амилоида. Мы синтезировали новое, прорывное соединение IA-50, которое вызывает накопление шаперонов в стареющих нервных клетках», – рассказывает старший научный сотрудник лаборатории защитных механизмов клетки ИНЦ РАН Владимир Лазарев.

IA-50 относится к группе индолилазинов, представители соединений данного класса активируют синтез и накопление в нервных клетках шаперонов. Соединение IA-50 было выбрано на основе данных компьютерного моделирования, так как оно может легко проникать через мембраны стареющих нейронов.

«Результаты экспериментов показали, что применение IA-50 активизировало синтез шаперонов и способствовало их накоплению в тканях мозга, а также блокировало развитие нарушений памяти и образование бета-амилоидных бляшек. Полученные данные в целом уточняют наши представления о потенциальных нейропротекторах, которые в будущем могут лечь в основу разработки препаратов для эффективной терапии нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера», – объяснил «Газете.Ru» Лазарев.

Эксперименты проводились на нескольких клеточных моделях: на стареющих и «молодых» нейронах человека, а также на трансгенных мышах с когнитивными нарушениями, обусловленными развитием болезни Альцгеймера.

Наука и техника,Владимир Лазарев,
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