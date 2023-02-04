В Twitter появился аккаунт «китайского шпионского шара»

В Twitter стали массово появляться аккаунты «шпионских китайских шаров». Они однотипно называются «Белый китайский шар» или «Шпионский шар из КНР».
Самый популярный из них набрал уже около 700 подписчиков.
В данном аккаунте говорится, что «Китай и США – друзья», и что таинственный объект в небе над страной – «просто шар, тупая Америка». Также здесь размещены фотоснимки гор в Монтане, над которыми пролетал объект.
Еще один аккаунт «шпионского шара» использовал цитату из «Фауста»:
«К чему весь этот шум, большая суета?»
Над США уже несколько дней летает гигантский воздушный шар. Военные говорят, что это китайский шпион, а сами китайцы утверждают, что с курса сбился их научный аэростат. Уничтожить небесный объект американцы не способны, что уже вызвало массу претензий к Пентагону и Байдену.