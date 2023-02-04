В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-8° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

В Twitter появился аккаунт «китайского шпионского шара»

Майк Габриелян

В Twitter стали массово появляться аккаунты «шпионских китайских шаров». Они однотипно называются «Белый китайский шар» или «Шпионский шар из КНР».

В Twitter появился аккаунт «китайского шпионского шара»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Самый популярный из них набрал уже около 700 подписчиков.

В данном аккаунте говорится, что «Китай и США – друзья», и что таинственный объект в небе над страной – «просто шар, тупая Америка». Также здесь размещены фотоснимки гор в Монтане, над которыми пролетал объект.

NYT: Заявления Блинкена усилили напряженность между США и Китаем

Еще один аккаунт «шпионского шара» использовал цитату из «Фауста»:

«К чему весь этот шум, большая суета?»

Над США уже несколько дней летает гигантский воздушный шар. Военные говорят, что это китайский шпион, а сами китайцы утверждают, что с курса сбился их научный аэростат. Уничтожить небесный объект американцы не способны, что уже вызвало массу претензий к Пентагону и Байдену.

Наука и техника,Пентагон,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители