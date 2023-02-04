Билл Гейтс назвал ключевую ошибку в действиях Илона Маска

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что вкладываться в развитие технологий для колонизации Марса в настоящее время неразумно. Он также прокомментировал действия бизнесмена Илона Маска, основавшего для полетов на Марс компанию SpaceX, передает ТАСС со ссылкой на интервью BBC.

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Журналист спросил Гейтса, собирается ли он инвестировать в проекты, связанные с полетами на Марс. Основатель Microsoft ответил отрицательно, так как считает это неразумным.

Он подчеркнул, что в настоящее время на Земле есть множество проблем, требующих срочного решения. Гейтс указал, что полеты на Марс очень дорогие, и на эти деньги можно было бы купить противокоревые вакцины и спасти жизнь многим людям. При этом основатель Microsoft признал, что однажды Маск станет «великим филантропом». По его словам, компания Tesla уже приносит огромную пользу человечеству.