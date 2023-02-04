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49 минут назад

Билл Гейтс назвал ключевую ошибку в действиях Илона Маска

Елена Прошина

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что вкладываться в развитие технологий для колонизации Марса в настоящее время неразумно. Он также прокомментировал действия бизнесмена Илона Маска, основавшего для полетов на Марс компанию SpaceX, передает ТАСС со ссылкой на интервью BBC.

Билл Гейтс назвал ключевую ошибку в действиях Илона Маска
Фото: ТАССТАСС

Журналист спросил Гейтса, собирается ли он инвестировать в проекты, связанные с полетами на Марс. Основатель Microsoft ответил отрицательно, так как считает это неразумным.

Он подчеркнул, что в настоящее время на Земле есть множество проблем, требующих срочного решения. Гейтс указал, что полеты на Марс очень дорогие, и на эти деньги можно было бы купить противокоревые вакцины и спасти жизнь многим людям. При этом основатель Microsoft признал, что однажды Маск станет «великим филантропом». По его словам, компания Tesla уже приносит огромную пользу человечеству.

Илон Маск неоднократно рассказывал, что создал компанию SpaceX для будущей колонизации Марса. Прототипы космического корабля Starship уже несколько раз совершали тестовые полеты и благополучно возвращались на Землю, однако эти передвижения проходили в пределах земной атмосферы. Первый орбитальный полет прототипа Starship неоднократно откладывался.

Наука и техника,Илон Маск,Билл Гейтс,SpaceX,Microsoft,
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