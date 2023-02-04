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1 час назад

Радиофизик объяснил связь между Wi-Fi-роутером и здоровьем человека

Lenta.ru

В последнее время активно ведутся дискуссии о вредном влиянии 4G (LTE) и 5G-сетей на организм человека. Wi-Fi-роутеры, обеспечивающие доступ к беспроводной сети в квартирах и офисах, поддерживают данные стандарты. Заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин объяснил, может ли этот гаджет навредить здоровью. Его слова приводит агентство «Прайм».

Радиофизик объяснил связь между Wi-Fi-роутером и здоровьем человека
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в настоящее время на эту тему проводятся различные исследования, и их результаты зачастую довольно противоречивы. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) согласилась с выводами Международного комитета по защите от неионизирующей радиации о том, что нанести человеку вред электромагнитным излучением в диапазоне от 100 кГц до 300 ГГц, в том числе Wi-Fi-роутерами, практически невозможно. Тем не менее, специфика восприятия электромагнитных излучений для каждого человека индивидуальна.

Поэтому при установке и использовании Wi-Fi-роутера необходимо соблюдать несколько правил. Нужно выбирать устройство, соответствующее площади: не следует устанавливать многоканальную Mesh-систему в помещении менее 50 квадратных метров.

Не стоит размещать его в местах отдыха и длительного пребывания — кухнях, спальнях. Лучше найти для него место в нежилом помещении, а на ночь отключать оборудование.

Эксперт рекомендует по возможности использовать подключение к выделенной линии по витой паре или оптоволокну. Это не только снизит риск облучения, но и улучшит качество и безопасность передачи сигнала.

Ранее аналитики перечислили самые популярные гаджеты у москвичей в 2022 году. Wi-Fi-роутер впервые за четыре года исследований занял в этом рейтинге первое место. Его наличие в доме отметили 87 процентов жителей

Наука и техника,Михаил Костин,ВОЗ,
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