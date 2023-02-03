НАСА тестирует новые возможности исследования мезосферы

НАСА протестирует новую возможность поддержки научных исследований в мезосфере с помощью запуска двух ракет с космодрома НАСА в Уоллопсе 9 февраля 2023 года. Две усовершенствованные суборбитальные зондирующие ракеты «Орион» будут запущены с интервалом примерно в 30 минут в промежуток с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

Фото: AstroNews AstroNews

Прямая трансляция начнется примерно за 15 минут до первого запланированного запуска.

Ракеты являются частью миссий по дальнейшему изучению мезосферы. В этой области исследуется метеорная абляция пыли, серебристые облака, химический состав верхних слоев атмосферы и ветров.

Для тщательного изучения мезосферы необходимы относительно недорогие ракеты, которые могут быть запущены последовательно в течение нескольких часов. Эти ракеты и их полезная нагрузка также должны быть небольшими, чтобы гарантировать минимальное разрушение исследуемой области во время эксперимента.