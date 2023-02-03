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1 час назад

НАСА тестирует новые возможности исследования мезосферы

AstroNews

НАСА протестирует новую возможность поддержки научных исследований в мезосфере с помощью запуска двух ракет с космодрома НАСА в Уоллопсе 9 февраля 2023 года. Две усовершенствованные суборбитальные зондирующие ракеты «Орион» будут запущены с интервалом примерно в 30 минут в промежуток с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

НАСА тестирует новые возможности исследования мезосферы
Фото: AstroNewsAstroNews

Прямая трансляция начнется примерно за 15 минут до первого запланированного запуска.

Ракеты являются частью миссий по дальнейшему изучению мезосферы. В этой области исследуется метеорная абляция пыли, серебристые облака, химический состав верхних слоев атмосферы и ветров.

Для тщательного изучения мезосферы необходимы относительно недорогие ракеты, которые могут быть запущены последовательно в течение нескольких часов. Эти ракеты и их полезная нагрузка также должны быть небольшими, чтобы гарантировать минимальное разрушение исследуемой области во время эксперимента.

Предстоящий запуск в мезосферу недавно разработанных компактных полезных грузов будет осуществляться с помощью так называемого флота НАСА. Первая полезная нагрузка имеет диаметр 10 сантиметров и длину 180 сантиметров, диаметр второй составляет 23 сантиметра, а длина – 211 сантиметров. Предполагается, что во время предстоящего запуска ракеты доставят свои полезные грузы на высоту около 110 километров, где будут проверены аэродинамическая устойчивость и эксплуатационные характеристики как ракеты-носителя, так и конструкции полезной нагрузки.

Наука и техника,NASA,
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