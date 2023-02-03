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1 час назад

Складной флагман Xiaomi Mix Fold 2 сертифицировали в России

Газета.Ru

В базе Евразийской экономической комиссии обнаружилась запись о регистрации складного смартфона Xiaomi Mix Fold 2. На это обратил внимание портал Mobiltelefon.

Самый дорогой смартфон Xiaomi заметили в России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Флагманский смартфон Xiaomi MIx Fold 2 представили в Китае в августе 2022 года, и на глобальный рынок устройство не выходило. При этом Xiaomi не объявляла о желании выпускать флагман за пределами Китая.

Редакция Mobiltelefon предполагает, что Xiaomi Mix Fold 2 могли внести в реестр нотификаций для параллельного импорта. Подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно, так как реестр нотификаций не содержит сведений о заявителе.

В случае, если флагманский складной смартфон поступит в продажу в России по параллельному импорту, пользователям придется использовать Mix Fold 2 с китайской прошивкой. Ожидать официальную российскую прошивку стоит лишь в том случае, если регистрация была получена Xiaomi или официальным партнером компании.

Не исключено, что раскладушка будет представлена для глобального рынка в ходе выставки MWC 2023 в конце февраля, после чего Mix Fold 2 может официально выйти в РФ.

Наука и техника,Евразийская экономическая комиссия,
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